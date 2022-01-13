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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ahududu' Nevşehir'de sahnelenecek

İHA

'Ahududu' Nevşehir'de sahnelenecek

Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban gibi tiyatro dünyasının ustalarını bir araya getiren 'Ahududu' adlı tiyatro oyunu, 22 Ocak Cumartesi akşamı Nevşehir’de tiyatro severlerle buluşacak.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sanatseverlerin beğeniyle takip ettikleri Tiyatro Geceleri devam ediyor. Yeni yılın ilk programında Tiyatro Geceleri bu kez uzun yıllar sonra ilk kez sahneye çıkan Melek Baykal ve Nedim Saban’la duayen sanatçı Suna Keskin’i bir araya getiren ‘Ahududu’ adlı oyunu Nevşehirliler ile buluşturacak. Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring’in 'ArsenicandOldLace' adlı eserinden derlenen oyunda ayrıca Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkinoğlu rol alacak. 22 Ocak Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek ve kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan oyun, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikâyesini anlatıyor.
Tiyatro severler oyun için biletlerini 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren 5 TL karşılığında Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek. 12 yaş altındaki çocukların ve biletsiz izleyicilerin alınmayacağı oyuna sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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