Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz (2)



'TERÖRİST TERÖRİSTTİR'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Niğde ziyaretinin ardından Nevşehir'e geçti. İnce, PKK'lı teröristle fotoğraf çektiren HDP Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstererek, "Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmaz. Sokakta çekilen fotoğrafın günahı yoktur. Kimse kim olduğunu bilmez. Ancak özel mekanlarda birlikte olduğunuz, buluştuğunuz fotoğraf varsa sorun vardır. Teröristle fotoğraf çektiren kınanıyor da FETÖ'cülerle çekineni neden kınamıyorsunuz? Bizim mantığımıza göre IŞID, PKK, FETÖ ile hiçbir milletvekili fotoğraf çektirmemelidir. Terörist teröristtir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Senin kaç bakanın, milletvekilin ve belediye başkanının FETÖ'cülerle çektirdiği fotoğraf var" diye konuştu.

'DEMOKRASİ OLMAZSA TURİZMDE NİTELİK OLMAZ'

İnce, Türkiye'de turizmin beş yıldızlı olması için 5 yıldızlı demokrasinin olması gerektiğini kaydederek, "Bir turizm bölgesindeyiz. Turizmi geliştirmek istiyorsak, her yıl 100 milyar turist istiyorsak 5 yıldızlı demokrasi lazım. 5 yıldır demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmaz. Demokrasi olmazsa turizmde nitelik olmaz. 20 yılın sonunda ekonomik çöküş ile karşı karşıyayız. Devletin yaptığı taktik eşeği önce kaybetmek sonra buldurma taktiğidir. Bunu yaparken Faize hibe diyen, caiz diyen, din adamı görünümlüleri yanlarına almışlar. Açıklama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞTİRİLMELİ'

Meclis'teki partilerin Hazineden aldığı yardıma değinen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem kriz ortamındayız hiçbir siyasi parti Hazine yardımı almasın. Seçim için de yardım parası almasınlar. Bu para fakir fukaraya verilsin. Ülkede sorunların çözülmesi için yargıdan başlamak gerekir. Kamu ihale kanunu değiştirilmeli. Biz tek başına iktidar olduğumuzda öncelikli sektörlerimiz olacak. Turizm bunlardan birisi. Dijital teknoloji, savunma sanayi ve tekstil önceliklerimiz olacak. Türkiye'nin dört bir yanına yazılım yerleri kuracağız."Yasin DALKILIÇ/NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Yasin DALKILIÇ

2022-01-13 18:47:14



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