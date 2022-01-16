Sıcak hava balonları 8 günün ardından havalandı Gazeteciler sıcak hava balonundan Kapadokya’yı izledi

Kapadokya da 8 gün sonra havalanan sıcak hava balonları güzel görüntüler oluşturdu. Royal Balloon da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ağırladı.

Nevşehir’in Göreme Beldesi’nde, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Royal Balloon firmasının ortaklığıyla bir etkinlik düzenlendi. Hava muhalefeti nedeniyle uçamayan sıcak hava balonları, 8 günün ardından havalandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sıcak hava balonlarını gökyüzü ile buluşması güzel görüntüler ortaya çıkarırken, Kapadokya bölgesini havadan gezen turistlerde keyifli dakikalar geçirdi.

Öte yandan, bölgenin önemli balon firmaların biri olan Royal Balloon da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede faaliyet gösteren basın mensuplarını ağırladı. Gazeteciler kendilerine ayrılan balonda bölgeyi havadan gözlemleme imkanı bulurken, güzel görüntüleri de fotoğrafladı. Balona binen İhlas Haber Ajansı Kayseri muhabiri Ali Göç, güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Gazeteci Fulda Sarıyer ise keyifli anlar geçirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık 1 saat süren sıcak hava balonu turunda basın mensuplarını taşıyan balon, Ortahisar beldesinin yakınlarına iniş yaptı.

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