Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı ile oluşan beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Göreme, Uçhisar ve Zelve gibi turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerde etkili oldu. Yağış sonrası turizm merkezleri beyaza bürünürken, özellikle karla kaplanan peri bacalarında görsel güzellik oluştu. Yerli ve yabancı turistler ise kar manzarasını fotoğrafladı. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-01-19 15:48:25
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