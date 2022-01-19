Kapadokya, kar yağışıyla bembeyaz



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı ile oluşan beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Göreme, Uçhisar ve Zelve gibi turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerde etkili oldu. Yağış sonrası turizm merkezleri beyaza bürünürken, özellikle karla kaplanan peri bacalarında görsel güzellik oluştu. Yerli ve yabancı turistler ise kar manzarasını fotoğrafladı. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-01-19 15:48:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.