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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Aktekin, öğrencilerle Buluştu

İHA

Rektör Aktekin, öğrencilerle Buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Derinkuyu Kaymakamlığı’nın Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için düzenlediği kültürel gezi programına katıldı.

Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy’un da katıldığı etkinlikte, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdür V. Doç. Dr. Cem Okan Özer, Yüksekokulu Sekreteri Yalçın Şahin, Meslek Yüksekokulu personeli ile öğrenciler karşıladı.
Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte Yüksekokul yemekhanesinde öğle yemeği yiyen Prof. Dr. Semih Aktekin’e Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy’da eşlik etti. Yemek sonrasında, 20212022 eğitimöğretim Güz Dönemi ve yarıyıl sonu sınavları hakkında MYO Müdür V. Doç. Dr. Cem Okan Özer’den bilgi alan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, beraberinde Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Aksoy ile öğrencilerle sohbet ederek, kendilerinin talep ve isteklerini dinledi.
Programın devamında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve beraberindeki heyet ile öğrenciler Derinkuyu Yeraltı Şehri ile Üzümlü Kilisesi (Aziz Theodoros Trion)’nde yer alan müzeyi gezdi. Gezi sonrasında Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz’ın daveti üzerine öğrenciler ile birlikte Kapadokya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi. Kooperatif çalışanlarının ikramları eşliğinde öğrenciler ile sohbet eden Rektör Aktekin; öğrenciliğin sadece derse bağlı olmadığını, sosyal ve kültürel etkinliklerin de öğrenme sürecinin en önemli bileşenlerinden birisi olduğunu belirtti. Tarihin insanlığın ortak mirası olduğunu, Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin de insanlığın nereden nereye geldiğini görmek açısından önemli bir kültürel merkez konumunda bulunduğunu belirten Rektör Aktekin, bu tür etkinliklerin entelektüel bir bakış açısı kazandıracağını ifade ederek, öğrencilere bu tür gezileri, kendilerini tarihe, arkeolojiye, sosyolojiye, ilahiyata ve teolojiye merakını artıracak fırsatlar olarak görmeleri gerektiğini kaydetti.
Derinkuyu Kaymakamlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu etkinliğin öğrencilerin Kapadokya Bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görebilmeleri adına çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, etkinliğin gerçekleştirilmesinde öncülüğünden dolayı başta Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz da yaptığı konuşmada “Öncelikle Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO’nun ilk bölümü açıldığında hep birlikte olmanın aile olmak gibi bir avantajı olur diye ifade etmiştik. Sayın Rektörümüzün söylediği gibi devletimizin temel yönetim anlayışı; bu vatana, millete hayırlı olabilecek öğrenciler, bireyler yetiştirmektir. Bu nokta da biz elimizden geleni yapmaya hazırız ve yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kendini yetiştirmek için çevreye, sosyal ve kültürel etkinliklere gerçekten ilgi duyarak ve katılım göstererek entelektüel bir birikim kazanmaları bizleri mutlu eder. Derinkuyu Kaymakamlığı olarak biz de, öğrencilerimizin faydalanabileceği bütün etkinliklere desteklerimizi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz” dedi.

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