Sosyal medyada silah teşhiri yapan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Nevşehir’de sosyal medya hesabından silah teşhiri yapan ve polis tarafından kısa süre içerisinde gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şahıs, sınır dışı edilecek.

Nevşehir'de yaşayan yabancı uyruklu F.N. (17), yolda yürüdüğü sırada belindeki silahı göstererek video çekti. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan F.N.'yi vatandaşlar şikayet etti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videoda belinde silah olan yabancı uyruklu F.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarda ayrıca videoyu çekip paylaşan yabancı uyruklu A.A. da yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde sınır dışı işlemleri başlatılırken, F.N.'nin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor

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