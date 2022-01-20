2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 643. Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Tahir Kuş’tan (68) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tahir Kuş'u hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tahir Kuş'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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