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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere üç boyutlu sanal eğitim

İHA

Öğrencilere üç boyutlu sanal eğitim

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, AHİLER Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Mali Destek Programı kapsamında kurulan Sanal Gerçeklik Atölyesi öğrencilere üç boyutlu eğitim imkanı sunuyor.
'Gençler Geleceği Tasarlıyor' isimli proje kapsamında kurulan Sanal Gerçeklik Atölyesi, öğrencilerin konuları üç boyutlu sanal oyun oynayarak daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Sanal Gerçeklik Atölyesi 1 adet Prototipleme sistemi, 1 adet Sanal Gerçeklik Gözlüğü, 6 adet Tasarım Bilgisayarı ve 1 adet 3 boyutlu yazıcıdan oluşuyor. Öğrenciler sanal gerçeklik uygulamasıyla aldıkları eğitimi sanal ortamda öğrenme imkanı buluyor. Sanal gerçeklik teknolojisi öğrencinin, fiziksel dünya ile irtibatını keserek öğrenciyi sanal bir ortama taşıyor. Taşınan bu ortamda sadece sanal nesneler bulunurken, sanal ortamda gerçekçi sesler ve görüntüler üretilerek, öğrenciyi o ana duyular ile götürür ve üç boyutlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Şefi Okan Öncü yaptığı açıklamada; “Sanal Gerçeklik Sınıfı, 2020 yılında yaptığımız bir proje ile Ahiler Kalkınma Ajansının Sosyal Mali Destek kapsamında açtığı bir hibe programına başvurma sonucunda okulumuza kazandırıldı. Bu atölyede, motor ve otomotiv gibi birçok alanlarla ilgili eğitim sanal geçeklik ile verilmektedir. Malzemeler için her hangi bir ücret ödemeden öğrencilerin öğrenmesi sağlanmakta. Normalde materyaller ile çalışma yaptığımızda yıpranabiliyor ve her biri çok pahalı parçalar. Fakat burada bir kez kuruyoruz ve içerisine yüklediğimiz oyunlarla çocuklara motor ile ilgili öğretmek istediklerimizi öğretiyoruz. Sanal dünyaya geçildiğinde, sökme takma işlemleri, malzemeleri tanıma veya parçanın tanınmasını üç boyutlu görebilmekte. İş güvenliği açısından da çok güvenli. Çünkü bir kaza riski yok. Bu atölyelerin ilk kurulum masrafları çok gözükse de, uzun dönemde baktığımızda gayet tasarruflu. Ek bir yatırıma gerek duymuyorsunuz. Burada yapacağımız tek şey içerik bulabilmek. İçerikler ise oyunla oluyor. Çocuklarımızın teknoloji ile iç içe olarak eğitim görmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz Sanal Dünyanın içinde bütün parçaları sökme, takma ve tanıma işlemlerini yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.
Sanal gerçeklik ile kendini sanayide gibi hissettiğini söyleyen 11. Sınıf öğrencisi Mustafa Deniz Çiçekli de; “Sanal gerçeklikte, gerçekten kendimizi sanayide gibi hissediyoruz. Oyun oynayarak iş yapmayı öğreniyorum. Bu güzel bir şey ama içerik az. Sadece belli başlı birkaç tane oyun var. Burada gerçekten iş yapıyoruz, lastik söküyoruz, süspansiyon, motor, karter bunların hepsini tek tek burada sökebiliyoruz” dedi. 9. sınıf öğrencisi, Nursena Dinçer de; “Sanal gerçeklikte, gerçekleri görüyoruz. Motorları daha yakından ve daha kolay tanıyabiliyoruz. Sanal gerçeklikte hocalarımızın yönlendirmesiyle yapabiliyoruz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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