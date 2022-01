Jeotermal seralar sezona hazırlanıyor

Türkiye’nin en önemli jeotermal kaynaklarının bulunduğu Kozaklı’da jeotermal seraların sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin dekar başına en fazla domates üretildiği toprakların üzerinde olduklarını söyleyen Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu “Şu an önünde bulunduğumuz sera 90 bin metrekare kapalı alana sahip jeotermal seracılık sisteminin son teknolojinin uygulandığı bir sera. İçerisinde salkım domates yetiştiriciliği yapılmakta. Ürünler yurt dışına ihraç edilmekte. Ülkemizde özellikle pandemi sürecinden sonra seracılığa ilgi artmış durumda. Özellikle ilçemizde jeotermal seracılık konusunda, başı çekmek üzere ciddi yatırımlar yapılmakta. İlçemizde şu an 150 bin metre kare alanda seracılık yapılmakta. 90 bin metrekare kapalı alana sahip İki seranın da yapımına başlanılmış durumda. Bundan sonrada ilçemize ve ülkemize katma değer sağlayacak yatırımlara hız verilecek” dedi.

Kozaklı'da bulunan seraların Türkiye standartlarının üzerinde verim verdiğini söyleyen Kabukçuoğlu, "Jeotermal yatırımlar 1 dekarda 1.2 kişiye tekamül eden istihdama sahiptir. Kozaklı Jeotermal seraları Türkiye’nin dekar başına en fazla domates üretildiği toprakların üzerindeyiz. İlçemiz Türkiye’de güneşlenme oranının en fazla olduğu bölge. Domates üretimindeki dekar başına verimlilik de Türkiye’nin en üst seviyesinde. Ortalama 1 dekara 60 ton ürün alınmakta. Buda Türkiye lideridir. İlçemizde üretilen ürünler İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize büyük bir katma değer sağlamakta” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Sefer Saçlık da, "Seramız 60 dönüm cam sera. Jeotermal ısıtmalı bir sera. Kışın gece ve gündüz sıcaklıkların düşük olduğu zamanlarda serayı jeotermal su ile ısıtıyoruz. Seramızda sırık salkım domates yetiştiriyoruz. Bir yılda dekar başına 55 ile 65 ton arasında ürün almaktayız. Buda Türkiye standartlarında çok iyi bir rakam. Dekar başı 3 bin 500 fide dikiyoruz. Bu fideler bize 11 ay ürün veriyor. 11 bir ayın bir ayı burada temizlik, dezenfekten ve yeni sezon hazırlığıyla geçiyor” ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Bedir Kavun ise "Şu an tesisimizde sezon sonu temizliği yapılmakta. İçeride en küçük toz, kir ve diğer ayrıntılar ile birlikte temizlenmekte. Dezenfekten uygulaması yaparak sağlıklı bir üretim yapmanın önünü açacağız” şeklinde konuştu.

