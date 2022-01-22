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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ Öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

NEVÜ Öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri sokak hayvanlarının beslenmesi için belirli alanlara yem bıraktı.

NEVÜ’nün çeşitli akademik birimlerinde eğitim gören öğrenciler bir araya gelerek, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için NEVÜ Merkez Yerleşke içerisinde hayvanların barındığı alanlara ve şehrin farklı yerlerinde Nevşehir Belediyesi tarafından “Sokak Hayvanları Beslenme Noktası” ismiyle yerleştirilen yemliklere bol miktarda yiyecek bıraktı.
Günümüzde insanlığı tehdit eden iklim değişikliği gibi sorunların çözümü açısından doğal dengenin kritik önemde olduğunu, bunun için de doğadaki tüm canlılığın korunması gerektiğini ifade eden öğrenciler, “Sokak Hayvanları İçin Farkındalık” etkinliğini toplumsal farkındalığı artırmak adına “Toplumsal Sorumluluk” kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinlikte kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e teşekkür ettiler.
Nevşehir Belediyesi tarafından “Sokak Hayvanları Beslenme Noktası” ismiyle şehrin değişik yerlerine yerleştirilen yemliklerin hayvanların ihtiyaçlarını karşılamada tasarım ve yapısal olarak çok iyi olduğunu, aynı yemliklerden NEVÜ Yerleşkelerinde belli noktalara da yerleştirilmesini isteyen öğrenciler, “Bu güzel hizmetin gerçekleştirilmesi noktasında Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Savran’dan destek bekliyoruz” şeklinde taleplerini ifade ettiler.

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