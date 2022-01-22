NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), 20212022 Bahar Yarıyılı için lisansüstü programlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve uluslararası öğrenciler alacak.



NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitüsü, lisansüstü programlarına 20212022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için alacağı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri kabul edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurularını 2430 Ocak 2022 tarihleri arasında http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden çevirim içi olarak yaparken, uluslararası öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr adresinden gerçekleştirecekler. Başvuru sonuçları 02 Şubat 2022 tarihinde NEVÜSBE web sitesi (https://sbe.nevsehir.edu.tr) üzerinden duyurulacak.,

Başvuru takvimi ve kontenjanlara https://sbe.nevsehir.edu.tr/tr/31527adresinden ulaşabilirsiniz.

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