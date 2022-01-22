Başkan Savran iddialara cevap verdi: "Gerekirse çöp toplarım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran iddialara cevap verdi: "Gerekirse çöp toplarım"

İHA

Başkan Savran iddialara cevap verdi: "Gerekirse çöp toplarım"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı’nın, Nevşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamalarına, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eski Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Nevşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamalarının gerçekte bağdaşır bir bir yönünün bulunmadığını belirtti. Arı’nın 'kendi döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olan kişinin veznede görevlendirildiği ve 4 kişinin de temizlik işleri müdürlüğüne süpürgeci olarak sürdüler' iddiasının da gerçek ile uzaktan yakından hiçbir alakasının olmadığına vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Savran; "Halka ve devlete her alanda hizmet etmek kutsaldır. Belediyemizde çalışan Temizlik personellerimiz çok önemli bir hizmeti, şerefleriyle ifa etmektedirler. Hepsi de, bizler ve vatandaşlarımız için çok kıymetlidir" dedi.

"2 işçinin dar gelirlilerin yardım kolisini özel bir araca koydukları tespit edildi" diyen Savran, şunları söyledi:
"Bir personelin, Temizlik İşlerinde görevlendirilmesini farklı yorumlamak son derece yanlış bir davranıştır. Bu tür ifadeler, bu görevi yapan insanlara haksızlık yapmakla eş değerdir. Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde görevlendirilen 4 kişi, görevlendirildikleri birimlerde kendilerine verilen görevi yerine getirmedikleri için ilk etapta farklı birimlerde görevlendirilmişlerdir .Bunlardan 2 işçi, 112 çağrı merkezinde ve İtfaiye Müdürlüğünde görevlendirilmişler, ancak dar gelirli vatandaşlarımız için Nevşehir Belediyesi olarak hazırlattığımız yardım kolilerini şahsi araçlarına koyduklarının tespit edilmesi üzerine Toplu İş Sözleşmesi ceza cetvelinin 16. Maddedeki suçu işlediği sabit görülmüş ve 5 yevmiye kesme cezası ile cezalandırılmışlardır. Söz konusu iki kişi, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere görevlendirilmiştir. Daha sonra da kendi beyanları üzerine görevlerinden 2021 yılında istifa etmişlerdir. Eski Belediye Başkanının ifade ettiği 3. Kişi ise 15/01/2020 tarihinde büro işçisi olarak belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Şahsa göreve geldiğimde Turizm ve Spor A.Ş. Müdürlüğü teklif edilmiş lakin maaşının düşük olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmemiştir. 08/03/2021 tarihinde İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere görevlendirilmiştir. Orada da verimli olamadığından, 01/05/ 2021 tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere görevlendirilmiştir. 02/06/2021 tarihli beyanı ile istifa etmiştir. 4. kişi de, 03/01/2020 tarihinde operasyon yöneticisi olarak belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Göreve geliş tarihinden itibaren, önceki dönem olduğu gibi otopark sorumlusu olarak çalışmasına devam etmiştir. Sorumlu olduğu tek evrak olan otopark fişlerinde önceki dönem Belediye Başkanının ismini kasıtlı olarak kaldırmadığı tespit edilmiştir. Önce 08/03/2021 tarihinde İtfaiye Müdürlüğünde, daha sonra 01/05/2021 tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Kişi 31/05/2021 tarihli beyanı ile istifa etmiştir.”

Vezne görevlisi değil, imar ve şehircilik müdürlüğünde uzman
“Ayrıca eski Belediye Başkanı Rasim Arı’nın "Başkan Yardımcısını veznedar olarak çalıştırdılar’’ iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kişi göreve başladığım günden itibaren, hak kaybına uğramaması için, 3 ay süre ile Başkan Yardımcılığı görevinde tutulmuştur. Şu anda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Uzman olarak görevde devam etmektedir. Bugüne kadar veznedar olarak hiç görevlendirilmemiştir. Nevşehir Belediyemizi hedef alan açıklamalarında sürekli Allah’tan korkmaktan söz eden eski Başkan Rasim Arı, Belediyemiz tarafından dar gelirli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan gıda kolisini özel aracına aktarırken tespit edilen kişilerin Allah korkusunu neden sorgulamamaktadır? Aynı minvalde, Allah korkusundan bahseden kişinin, gerçekleri çarpıtıp kendisine siyasi çıkar sağlamanın, rakip gördüğü kişileri asılsız yere suçlamanın, Allah korkusuyla ne kadar bağdaştığının da cevabını vermesi gerekmektedir. Daha önce hekim, bugünlerde Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğim halkıma, icap eder ve görev düşerse, esi esas alınarak yapılmıştır. Hekimlik mesleğim süresince, mesleğimi icra ederken insanlara ayrımcılık yapmadığım gibi, başkanlığım süresince de yapmadım, yapmayacağım"

Başkan Savran, eski Belediye Başkanı Arı’nın ‘Yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle baskı gördüğü yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "İddia sahibi kişinin, yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle baskı gördüğü, bu nedenle, silahlı bir saldırıya uğradığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, bahse konu dosya, kendisi Nevşehir’de bile yaşamazken 2018 yılı Kasım ayında açılan bir dosyadır ve süreç halen devam etmektedir. Başkanlığım döneminde de konu ile ilgili müfettiş incelemeleri devam etmektedir. Bu süreçte gerçeklerin ortaya çıkması adına üzerime düşen ne varsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Önceki belediye başkanının 21 aylık görev süresinde 319 kişi işe alınmıştır. Bu kişilerin hiç birinin işine, benim dönemimde son verilmemiştir. Göreve geldiğim tarihten itibaren belediyemizde çalışan personellerimize esas olanın ‘’halka ve devlete düzgün, dürüst, adil şekilde hizmet etmek olduğunu’’ söyledim. Ve bunu esas olarak kabul ederek başkanlık yapıyorum. Nevşehir Belediyesinde şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, konu ile ilgili verdiğimiz cevapları ispatlayacak tüm bilgi ve belgeler elimizde mevcuttur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci alıyor
YEREL HABERLER NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci ...
NEVÜ Öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER NEVÜ Öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı
Jeotermal seralar sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Jeotermal seralar sezona hazırlanıyor
Seyrani İpek’ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e Ziyaret
YEREL HABERLER Seyrani İpek’ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih ...
Öğrencilere üç boyutlu sanal eğitim
YEREL HABERLER Öğrencilere üç boyutlu sanal eğitim
“Ahududu” Tiyatro oyunu ertelendi
YEREL HABERLER “Ahududu” Tiyatro oyunu ertelendi
Nevşehir Valiliği: "Havalar daha da soğuyacak”
YEREL HABERLER Nevşehir Valiliği: "Havalar daha da soğuyacak”
2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
NEVÜ Rektörü Ergezen’i Ziyaret Etti
YEREL HABERLER NEVÜ Rektörü Ergezen’i Ziyaret Etti
Nevşehir İtfaiyesi 2021'de 369 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Nevşehir İtfaiyesi 2021'de 369 yangına müdahale etti
Muhtardan öğrencilere tatil öncesi kahvaltı
YEREL HABERLER Muhtardan öğrencilere tatil öncesi kahvaltı
Yerli üretim robot hastalara umut oluyor Robotu 3 yaşından 70 yaşına kadar olan hastalar kullanabiliyor
YEREL HABERLER Yerli üretim robot hastalara umut oluyor Robotu 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.