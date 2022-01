Nevşehir'de 80 köy yolu ulaşıma kapalı Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, karla mücadele yapan İl Özel İdaresi çalışanlarına ve vatandaşlara kahve ikramında bulundu

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar ve tipi Nevşehir’de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Nevşehir’de bulunan 153 köy yolunu ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Genel Sekreter Kamil Duru, karla mücadele yapan İl Özel İdaresi çalışanlarına ve yolun ulaşıma açılması için yolda bekleyen vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Nevşehir Niğde karayolunun Çardak mevkiinde çalışma yapan ekipleri yerinde inceleyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, “Şu ana kadar 153 köyümüzün 120'sine ulaştık. Yolunu açtığımız birçok köyümüzle ulaşım kar ve tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Şu an itibariyle 80’e yakın köy yolumuz ulaşıma kapalı. 70 köyümüze ulaşım sağlanıyor. Kar yağışı ve tipi devam ettiği için, açtığımız yollar tekrar kapanıyor” dedi.

Duru, “31 araç ve 75 personel ile dün geceden itibaren aralıksız olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu gece de yağış bekliyoruz. Bu nedenle çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Bu çalışmaları yaparken bir takım önceliklerinin olduğunu da söyleyen Duru, “Öncelikle ana yollarımız ve grup bağlantı yollarımız, hastalarımız, hamile vatandaşlarımız ve cenazesi olan vatandaşlarımıza ulaşmakta öncelik veriyoruz. Ayrıca yolda kalan vatandaşlarımız varsa onlara da öncelik tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Açıkgöz de yaptığı açıklamada, “Kapadokya her mevsim ayrı güzel. Kapadokya’ya kar da çok yakışıyor. Öncelikle bu rahmetin, bu bereketin hemşehrilerimize zahmet ve külfet olmaması için başta İl Özel İdaresi ekipleri ve belediyelerimiz canla başla mücadele ediyor. Bu zor şartlarda bir tek vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam ediyor” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da, “Bölgemizin suya olan ihtiyacı, hasreti için, bu karı uzunca zamandır bekliyorduk. Yoğun kar yağışı olmasına rağmen, Özel İdaremiz ve belediyelerimiz şu an sahalardalar. Vatandaşımızın mağdur olmaması için canhıraş çalışıyorlar” dedi.

