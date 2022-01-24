İlkokul mezunları daha çok şiddete maruz kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul mezunları daha çok şiddete maruz kaldı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddet verilerini açıkladı. Nevşehir'de meydana gelen kadına karşı şiddet olayında, en çok şiddete uğrayan ve en çok şiddet uygulayan kişilerin ilkokul mezunu olduğu dikkat çekti.

İlkokul mezunları daha çok şiddete maruz kaldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddet verilerini açıkladı. Nevşehir’de meydana gelen kadına karşı şiddet olayında, en çok şiddete uğrayan ve en çok şiddet uygulayan kişilerin ilkokul mezunu olduğu dikkat çekti.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddet verilerini açıkladı. Verilere göre, mağdurların eğitim oranları yüzdelik olarak; yüzde 6,7'si okuryazar değil, yüzde 2,8'i okuryazar, yüzde 30,3'ü ilkokul, yüzde 22,2'si ortaokul, yüzde 23,3'ü lise, yüzde 5,7'si ön lisans, yüzde 7,9'u lisans, yüzde 0,3'ü ise yüksek lisans olarak kayıtlara geçti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Eryiğit, "Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2021 yılında il genelinde bin 307 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda bin 61 kadın, 187 erkek olmak üzere toplam bin 833 mağdur şahsın ifadesi alınmış, ayrıca bin 387'si erkek, 446'sı kadın olmak üzere toplamda bin 833 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapılmıştır. Yapılan bu adli işlemler sonrasında bin 268 şahsa önleyici, 121 şahsa da koruyucu tedbir uygulanmıştır” dedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem, “Temelde üniversite eğitimi alan kadınların daha az şiddet gördüğü ve üniversite eğitimi alan erkeklerinde daha az şiddet uyguladığını görüyoruz. Konuya aile danışmanlığı kapsamında baktığımızda, bizler kök ailelerin yani kendi ailelerimizin yaptıklarını öğreniyoruz. Problemleri de bu şekilde çözümlemeye çalışıyoruz. Bu bazen şiddet de olabiliyor. Evde oluşan bir problemi çözümlemek adına şiddet de uygulanabiliyor. Bu bizim kültürümüze has bir şey değil. Bütün atar kültürlerde, Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da, benzer şeyler var. İnsanların bilgiye ulaşmasına baktığımızda, özellikle kadınlarda ilk dönemde, ses olarak geçin bir kuram var. Sessizlik hakimken, eşin yaptığı her şeyi doğru kabul ederken, ilerleyen süreçte yavaş yavaş kendi görüşlerinin de olabildiğini, problemleri daha farklı şekilde çözülebildiğini gözlemlemeye başlıyor. Üniversite eğitiminde özellikle bunu güçlendiren bir yapı. Özellikle öz güven gelişimi, ekonomik özgürlük gibi faktörlerde şiddet olaylarına biraz daha olumsuz bakmasına ve kendisini korumasına neden oluyor. Erkeklerde de aynı şekilde. Babalarından gördükleri bu problem çözme davranışlarını, zamanla tek başına yeterli olmadığını, farklı problem çözme davranışları olduğunu da fark etmeye başlıyorlar. Aslında eğitim seviyesinin, bizim bilinçsel seviyemizi güçlendirdiği, yeni çözüm yolları ürettiğimizi düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de ambulans kara saplandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de ambulans kara saplandı
Nevşehir Belediyesi tüm ekipleri ile sahada çalışmalarını sürdürüyor Belediye Başkanı Savran'da kar temizliğine yardım etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi tüm ekipleri ile sahada ...
Nevşehir'de 80 köy yolu ulaşıma kapalı Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, karla mücadele yapan İl Özel İdaresi çalışanlarına ve vatandaşlara kahve ikramında bulundu
YEREL HABERLER Nevşehir'de 80 köy yolu ulaşıma kapalı Milletvekili ...
Nevşehir - Aksaray karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı Tipi hayatı olumsuz etkiliyor Ekipler; yolda kalanlara gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Nevşehir - Aksaray karayolu kontrollü olarak trafiğe ...
Nevşehir'de zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Nevşehir'de zincirsiz araçların geçişine izin ...
Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı
Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı
YEREL HABERLER Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan ...
Kapadokya’da 'kar' alarmı
YEREL HABERLER Kapadokya’da 'kar' alarmı
Savran ve AK Parti heyetinden, esnaf odalarına Ziyaret
YEREL HABERLER Savran ve AK Parti heyetinden, esnaf odalarına ...
Başkan Savran iddialara cevap verdi: "Gerekirse çöp toplarım"
YEREL HABERLER Başkan Savran iddialara cevap verdi: "Gerekirse çöp ...
NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci alıyor
YEREL HABERLER NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci ...
NEVÜ Öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER NEVÜ Öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı
Jeotermal seralar sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Jeotermal seralar sezona hazırlanıyor
Seyrani İpek’ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e Ziyaret
YEREL HABERLER Seyrani İpek’ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.