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Aktekin’den Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin’e Ziyaret

İHA

Aktekin’den Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin’e Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin’i ziyaret etti. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Aktekin’e teşekkür eden İl Müdürü Şahin, İl Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

NEVÜ ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasında sanayi ve teknoloji alanlarındaki mevcut ve yürütülebilecek ortak proje ve çalışmaların ele alındığı ziyarette, NEVÜ ve Kapadokya Teknopark'ın yürüttüğü çeşitli çalışmalar, TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST yarışmalarında öğrencilere sunulan destekler hakkında bilgi paylaşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversiteşehir, üniversitesanayi işbirliği kapsamında mevcutların yanı sıra yeni alanlarda ortak projeler gerçekleştirmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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