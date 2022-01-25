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Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) ev sahipliğinde 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenecek.

NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’ın ve KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman'ın katılımıyla 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenecek. Toplantı; 26 Ocak Çarşamba günü, saat 17.00’de NTSO Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

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