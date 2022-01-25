Yolunu kaybedip donma tehlikesi geçiren çobana paletli ambulansla ulaşıldı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR´de yoğun tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi geçiren çoban Hüseyin Küsmez (19), sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla kurtarıldı.
Nevşehir´in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinin Ekinlik mevkiindeki bir mandırada çoban olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin Küsmez, elverişsiz hava şartları nedeniyle çevreyi kontrol etmek için mandıradan ayrıldı. Bir süre sonra meydana gelen tipi nedeniyle yolunu bulamayan ve mandıraya ulaşamayan çoban Hüseyin Küsmez´in arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine paletli ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yönünü tipi nedeniyle kaybeden çoban Hüseyin Küsmez´i kar üzerinde yatarken buldu. Daha sonra paletli ambulansa alınan Küsmez, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küsmez´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OTOĞRAFLI DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-01-25 15:56:24
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