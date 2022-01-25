Yolunu kaybedip donma tehlikesi geçiren çobana paletli ambulansla ulaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR´de yoğun tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi geçiren çoban Hüseyin Küsmez (19), sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla kurtarıldı.

Nevşehir´in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinin Ekinlik mevkiindeki bir mandırada çoban olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin Küsmez, elverişsiz hava şartları nedeniyle çevreyi kontrol etmek için mandıradan ayrıldı. Bir süre sonra meydana gelen tipi nedeniyle yolunu bulamayan ve mandıraya ulaşamayan çoban Hüseyin Küsmez´in arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine paletli ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yönünü tipi nedeniyle kaybeden çoban Hüseyin Küsmez´i kar üzerinde yatarken buldu. Daha sonra paletli ambulansa alınan Küsmez, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küsmez´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOĞRAFLI DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-01-25 15:56:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.