Nevşehir'de halk otobüsleri denetlendi

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Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüslerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Zabıta ekipleri kentteki farklı noktalarda ulaşım hizmeti veren özel halk otobüsünde denetim yaptı. Özel halk otobüslerinde son olarak mevsim şartlarından dolayı ısıtma sistemleri kontrolü yapan ekipler, otobüslerde tespit edilen eksiklikler hakkında araç şoförlerine uyarıda bulundu.

Vatandaşların mağdur olmaması için özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sıklıkla yapan zabıta ekipleri, daha önce uyarılan ve uyarıyı dikkate almayan araç şoförlerine cezai işlem uyguluyor.

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