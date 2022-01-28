NEVÜ öğrencileri yeni doğum yapan köpeğe ve yavrularına sahip çıktı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü (NEVÜ Haykor) öğrencileri, yeni doğum yapan anne köpek ve yavrularına sahip çıktı.



NEVÜ HAYKOR öğrencileri, soğuk kış günlerinde üniversitenin MühendislikMimarlık Fakültesi önündeki bulunan bahçede çalılıkları içerisine doğum yapan anne köpek ve yavrularına sahip çıkarak kendilerini sıcak yuvaya kavuşturdu. NEVU MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı’nın ve Memur Nadir Dirican’ın, Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ödek ve Veteriner Hekimi Hasan Hüseyin Altuntaş’ın destekleriyle hazırlanan köpek kulübesine öğrenciler tarafından yerleştirilen anne köpek ve yavrularının ayrıca bakımları da gönüllü olarak yapılıyor. Bu soğuk kış günlerinde anne köpek ve yavruları dışında da sokakta hayatta kalma mücadelesi veren diğer canlar içinde günlük besleme turları yapan ve kendi çabalarının yeterli olmadığını belirten öğrenciler, bütün toplumun duyarlı olması gerektiğini bu yüzden herkesin evlerinin önüne bir kap su ve bir kap mama koymaları yönünde de çağrıda bulundular. Öğrenciler ayrıca, her konuda NEVÜ Haykor Kulübü etkinliklerinde desteklerini esirgemeyen NEVÜ rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e de teşekkürlerini ilettiler.



Unutulmamalıdır ki soğuk havalarda sokakta yaşayan kediler 6 saat, köpekler ise 17 saat aç kalırlarsa donarak ölmektedirler. Çünkü sokak hayvanlarının vücut sistemlerinin ancak yemek yiyerek ısı üretebilirler.

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