Nevşehir Belediyesi aralıksız karla mücadele ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi aralıksız karla mücadele ediyor

İHA

Nevşehir'de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Nevşehir Belediyesi aralıksız karla mücadele ediyor

Nevşehir’de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Nevşehir’de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış dolayısıyla çalışmalara başladı. Kar yağışına karşı ekiplerini seferber eden Nevşehir Belediyesi, kar kürüme araçlarıyla tüm mahallelerde karla mücadele etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba gösteren ekipler ihtiyaç olan bölgelerde de tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.
Bu arada Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediyenin tüm iş makineleri ile birlikte kiraladıkları araçlarla saha da çalışmasını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yaklaşık 350 personelin saha da görev yaptığını ifade eden Savran, ana arterlerdeki çalışmaların ardından ara sokaklara ağırlık vereceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Pusuda-Öç” tiyatro oyunu NEVÜ’de sahnelendi
YEREL HABERLER “Pusuda-Öç” tiyatro oyunu NEVÜ’de sahnelendi
Balon turlarına kar engeli
YEREL HABERLER Balon turlarına kar engeli
KADES uygulaması 283 kadın için alarm verdi
YEREL HABERLER KADES uygulaması 283 kadın için alarm verdi
Kar yağışı Kapadokya’da kartpostallık görüntüler oluşturdu Kapadokya drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kar yağışı Kapadokya’da kartpostallık görüntüler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.