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Yoğun kar yağışı nedeniyle otoparkın ve mandıranın çatısı çöktü

İHA

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karın ağırlığından dolayı çöken mandıranın altında kalan 1 büyük baş hayvan telef oldu, çöken otoparkın çatısının altında kalan 6 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle otoparkın ve mandıranın çatısı çöktü

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karın ağırlığından dolayı çöken mandıranın altında kalan 1 büyük baş hayvan telef oldu, çöken otoparkın çatısının altında kalan 6 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Karayolları, il özel idaresi ekipleri ve belediye ekipleri yolları açık tutmak için kar mesaisine devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık ve Alkan köyünde iki mandıranın demir çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatının altında kalan 1 hayvan telef oldu. Alkan köyünde besicilik yapan Deniz Çalışkan, Ahırımı omuz emeği ile yaptığım. Rahmet nedeniyle bu şekle geldi. Emrine şükürler olsun, her şey bizim için. Biz bu günler için varız. Bu güne çok şükür, olan oluyor, yapacak bir şey yok. Devletimiz milletimiz var olsun. Devletimiz yanımızda, bizi destekliyorlar. Bir haberle her şey buraya geldi. Bu şekilde atlattık. Çok şükür hanıma, çocuklara bana bir şey olmadı. Sadece iki aylık buzağımız öldü” şeklinde konuştu.

"Çıtı çıtır ses duyunca kaçtım"
Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Fatoş Çalışkan da, "İnekleri sulamak için sabah çeşmeyi açtım. Su hatıllarını dolduruyordum. Daha hayvanların tamamını bırakmamıştım. Yukarıdan çıtır çıtır ses duyunca kaçmamla birlikte çatı aşağıya uçtu. Dana da altında kaldı. Ben bağırarak dışarı çıktım. Sinir krizi geçirmişim. Daha sonra kızlarım yanıma geldi” dedi.

"Son 40 yılın en yoğun karı yağdı"
Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Öze İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, "Meteoroloji verilerine göre son kırk yılın en yoğun kar yağışının olduğu yılı yaşıyoruz. Bugün burada da bir mandıra çökmesi haberini aldık. Ekiplerimiz erkenden gelerek müdahale ettiler. Bir tane can kaybı var. Devlet olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin, köylümüzün yanındayız. Bugün onun için buradayız. Elimizden ne geliyorsa imkânlar ölçüsünde yardımcı olacağız. Kıtlık yaşadığımız, su konusunda sıkıntı yaşadığımız bir zamanda böyle 6065 santimetrelik yağan kar yağışı böyle kazalara da sebebiyet verdi. Biz devlet olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk. Bundan sonrada olacağız” şeklinde konuştu.

Otoparkın çatısı çöktü, 6 araç zarar gördü
Öte tandan, merkez Yeni Mahalle Tusan Sokak'taki binanın açık alanında bulunan otoparkın demir çatısı çöktü. Metal yığınların altında kalan 6 araçta hasar oluştu. Demir yığınlarının altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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