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Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı

İHA

Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da adli makamlarınca hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan D.U.'nun kentte olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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