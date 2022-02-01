Çöp konteynerine düşen kedi kurtarıldı

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Nevşehir’de çöp konteynerine düşen kedi itfaiye ekibinin çabası sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Merkez Güzel Yurt Mahallesi'nde yer altına bırakılan çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ve Temizlik Ekipleri, yavru kedinin çöp konteynerine düştüğünü tespit etti.

Merdivenle çöp konteynerinin içine giren ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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