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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

İHA

Nevşehir'de 'kadından fırıncı ustası olur mu' diyenlere rağmen 10 yıl önce başladığı fırıncılık mesleğinin tüm inceliklerini öğrenen 45 yaşındaki Hatice Bildi, mesleğindeki başarısıyla göz dolduruyor.

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

Nevşehir’de 'kadından fırıncı ustası olur mu' diyenlere rağmen 10 yıl önce başladığı fırıncılık mesleğinin tüm inceliklerini öğrenen 45 yaşındaki Hatice Bildi, mesleğindeki başarısıyla göz dolduruyor.
Yaklaşık 10 yıl önce başladığı meslekteki çalışkanlığı ve maharetiyle sektörün aranan ustaları arasında yerini alan, Bildi, sempatik tavırları ve güler yüzlülüğü ile müşterilerinin de beğenisini topluyor. 10 yıldır fırın ustası olduğunu söyleyen Hatice Bildi, "Yapar mısın dediler. Denedim yaptım, oldu başardım. Ekmeğimi hamurdan çıkarıyorum. 10 yıldır yaptığım işimi seviyorum. Sadece Ramazan ayında fırın sıcak olduğu için zorlanıyorum. Yapmak isteyen yapar, kolay bir iş. Gelen müşterilerimiz beni görünce şaşırıyor. Bana bakıp izleyenlerde oluyor" ifadelerini kullandı.
3 yıldır fırıncı ustası olan Nurhayat Uymaz da, "Mesleğe başlayalı 3 yıl oldu. Hamur işini çok seviyorum. Ekmek bölümünü daha çok sevdim. Arkadaşlarla beraber uyum sağladık yaptık. Çok kolay, rahat, gerçekten iyi. Herkes yapabilir” dedi.
İşletme sahibi Gülis Yaman ise, "Burada kadın gücü ile çalışıyoruz. Özellikle ustamız bile bayan. İşletmemizde 30 personelimiz var, 26’sı bayan. Bayanlar evlerinde nasıl yapıyorsa bizde işletmemizde anne eliyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır ustamız bayan. Çünkü bayanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Zaten herkes evinde ekmeğini yapabiliyor. Neden bir işletmede yapamasın ki” diye konuştu.

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