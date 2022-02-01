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Besicinin 4 günlük esareti bitti Nevşehir'de 4 gündür mahsur kalan besici kurtarıldı

İHA

Besicinin 4 günlük esareti bitti Nevşehir'de 4 gündür mahsur kalan besici kurtarıldı

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür mahsur kalan besici, ekipler tarafından kurtarıldı.
Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü Köçektepe mevki'inde hayvancılık yapan Serkan Korkusuz, yoğun kar yağışı nedeniyle mandırasında mahsur kaldı. 4 gündür hayvanlarını sulayamayan ve kendinin yiyeceği de biten Korkusuz, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köye 5 kilometre uzaklıktaki ağıla giden yolu açarak mahsur kalan vatandaşı kurtardı. İl Özel İdaresi ekiplerini görünce sevinen Serkan Korkusuz “Özel idare ekibinden Allah razı olsun. 300 küçükbaş hayvanım 4 gündür susuz. 2 kilometre aşağıda çeşme var ama kardan gidemedik. Benim de ekmeğim bitmişti. Greyder yolu açtı. Bende ekmek almaya gideceğim" dedi.
Ovaören köyü Muhtarı Hacı Mehmet Baysal da, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Serkan kardeşimiz burada mahsur kaldı. Yetkililer geldi ve yolu açınca kendisini kurtardık. Allah razı olsun” ifadelerini kullanırken, İl Özel İdaresi Saha Amiri Orhan Kürekli ise, "Çalışmayla buradaki vatandaşı özel idare ekibi olarak kurtardık. 5060 santimetre kar vardı. Vatandaşımızın sıkıntısını giderdik. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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