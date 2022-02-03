Rektör Aktekin'den Kıratlı’ya ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı’yı ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Dr. Metin Kıratlı’yı makamında ziyaret eden ve üniversitenin fiziki ve akademik gelişimine dair kendilerine bilgi veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin belirlediği hedefler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Aktekin’e teşekkür eden Dr. Kıratlı ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, Rektör Aktekin ve yönetimine başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.