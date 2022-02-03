Başkan Savran: "Ulaşım konforunu artıracağız"

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı Toplantısı'nda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ulaşım konforunu artıracaklarını söyledi.



Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız belediye meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı yatırımlarına ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi.



"Ulaşım konforunu artıracağız"

2022 yılı içerisinde belediye olarak ulaşım konforunu arttırmak amacıyla sıcak asfalt atağını sürdüreceklerini ve yaklaşık 150 bin metre kare yeni sıcak asfalt uygulaması yapmayı planladıklarını ifade eden Savran, bunun yanında 80 bin metre kare de kaldırım yenileme çalışmasını hayata geçireceklerini açıkladı. Kenti güçlü ve modern bir altyapıya kavuşturmak için yıl içerisinde ciddi bir yatırım ile 40 bin metrenin üzerinde içme suyu hattı yenilemeyi planladıklarını ifade eden Savran, ayrıca yeni yağmur su hattı imalatı ile birlikte kanalizasyon hatlarının da yenilemesini sürdüreceklerini anlatarak, "2022 yılı için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Bunun için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bahar ayları ile birlikte yapacağımız çalışmalarla şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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