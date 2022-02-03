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Tavuklara 'halk müziği' dopingi Müzik dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor

İHA

Tavuklara 'halk müziği' dopingi Müzik dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor

Nevşehir’de yumurta üretimi yapan Ahmet Ünal, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak için tavuklarına müzik dinletiyor. Ünal, yem verdiği esnada çeşitli şarkılar dinlettiği tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi yaptığını, böylece üretimdeki verimin arttığını söyledi.
Kozaklı ilçesinde 100 bin tavuk ile yumurta üretimi yapan Ahmet Ünal, verimi arttırmak için tavuklarına özellikle halk müziği dinletiyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Ünal, “Müzik insanların nasıl kulağına nasıl hoş geliyorsa tavuklara da aynı bu şekilde hoş geliyor” dedi. Müzik dinleyen tavukların strese girmediğini söyleyen Ünal, "Hayvanlar strese düşmesin, dışarıdan gelen sesler, helezon çalışmasından diğer gürültülerden, araç seslerinden etkilenmesinler diye müzik dinletiyoruz. Müzik insanların nasıl kulağına hoş geliyorsa tavuklara da aynı bu şekilde hoş geliyor. Dışarıdan gelen gürültülere ve yahut yumurtanın randımanın veriminin artması için müzik dinletiyoruz. Genelde halk müziği dinletiyorum, Kırşehir bozlağından, Neşet Ertaş gibi" şeklinde konuştu.
Ünal, tavukların yüzde doksan verimli olduğu dönemlerde müzik dinlettikleri zaman bir iki puan daha verimlerinin arttığını sözlerine ekledi.

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