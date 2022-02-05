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Midibüsün çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

DHA

Midibüsün çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, midibüsün çarptığı otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle´de meydana geldi. Bayram Kaçar yönetimindeki 68 S 0478 plakalı midibüs, aynı yönde seyir halinde olan Serdar Soylu (29) yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan akrabaları Ayşe Soylu (44) ile oğulları Abdulsamet Soylu (18) ve Abdulbaki Soylu (11) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralılardan Ayşe Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, midibüs sürücüsü Bayram Kaçar gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu'nun, oğulları Abdulsamet ve Abdulbaki Soylu ile birlikte şehirlerarası otobüs ile Samsun'dan Nevşehir'e geldiği, kendisini karşılamaya gelen akrabası Serdar Soylu'nun otomobiline bindikten sonra da kazanın meydana geldiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-02-05 22:49:38

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