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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savran: "Şampiyonluk için kenetlenme zamanı"

İHA

Savran: "Şampiyonluk için kenetlenme zamanı"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor’un grubunda şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu belirterek “Bu yolda tüm şehir kenetlenmeliyiz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TFF 3. Lig 1. Grubun 21. Haftasında Gazi Stadı’nda oynan Nevşehir BelediyesporKaraman Belediyespor müsabakasında kırmızı beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Gazi Stadı’nda oynanan müsabaka öncesinde Meterisliler Taraftar Grubu üyelerine çenek ekmek ikramında bulunan Savran, karşılaşmayı AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile birlikte izledi. Kırmızı beyazlı takımın son dakikalarda attığı gollerle 31 galip ayrıldığı maç sonunda büyük sevinç yaşayan Başkan Savran, maç sonu soyunma odasına inerek kırmızı beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Stat çıkışında taraftarların sevgi gösterisi ile karşılaşan Savran, taraftarla birlikte galibiyeti kutladı. Savran burada gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyet dolayısıyla tüm şehrin büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, 90 dakika takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür etti.
21. hafta müsabakaları sonrasında bir maçı eksik Nevşehir Belediyespor’un liderin 7 puan gerisinde 2. sırada yer aldığını hatırlatan Savran, “Takım son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle iyi bir hava yakaladı. Liderin 7 puan gerisindeyiz ancak şampiyonluğun favorisi biziz. 7 puanda geride de olsak, 10 puanda geride olsak bu grubun en güçlü ekibi biziz. Grubumuzda yenemeyeceğimiz takım yok. İnşaallah arzuladığımız hedefe ulaşacağız. Bunun için tüm şehrin kenetlenmesi gerek. Bu takıma hep birlikte destek vererek hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

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