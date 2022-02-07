Başkan Savran, öğrenciler ile buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kariyer Günleri programları kapsamında lise öğrencileri ile buluştu.



Nevşehir Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine Başkan Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yıllar önce mezun olduğu Nevşehir Anadolu Lisesi’ne Nevşehir Belediye Başkanı olarak gelmekten ve gençlerle sohbet etmekten büyük keyif aldığını belirten Savran, öğrencilere Nevşehir Belediyesi’nin eğitim ve gençlik projeleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilik ve meslek hayatından anılarını öğrencilerle paylaşan Savran, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da cevaplandırdı. Savran, “Gençlik demek hazine, gençlik demek gelecek demektir. Donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı yetişen bir gençlik ülkemizin geleceği. Bu yüzden gençlerimize, onların görüşlerine değer veriyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda okul müdürü Rüstem Acar tarafından Başkan Savran’a, üzerinde kendisinin okul yıllarından bir fotoğrafının yer aldığı çini tabak hediye edildi

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