Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Nevşehir’de 2 midibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Milli İrade Caddesi otobüs durağında meydana gelen kazada 38 SN 045 plakalı otomobil ile 50 M 0004 plakalı midibüs ve 50 SN 045 plakalı midibüs çarpıştı. Vatandaşlar tarafından kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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