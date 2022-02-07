Uyuşturucu Madde Ticarete yapan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından toplam 14 olay meydana gelirken 24 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre il genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalarda toplam; 11,30 gram toz esrar, 2,08 gram plaka esrar, 4,20 gram eroin, 10,92 gram metamfetamin, 1,36 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından, 4 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçundan emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen İ.Y. ve yabancı uyruklu D.R. ve H.E. tutuklandı.

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