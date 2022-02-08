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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de kuş uçurtulmadı

İHA

Nevşehir’de kuş uçurtulmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir il genelinde 'Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi' uygulaması gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre il genelinde 13 bölgede 48 ekip, 189 personelin katılımıyla 'Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi' yapıldı. Yapılan uygulamada 162 okul çevresi, 785 şahıs, 67 metruk bina,12 internet salonu, 8 oyun salonu, 65 kahvehane kafe, 8 iddia bayi, 17 içkili yer, 52 büfe ve 130 park bahçe kontrol edildi.
Ayrıca trafik birimlerince 11 ekip, 22 personel ile 11 farklı noktada araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 123 adet okul servis aracı kontrol edildi.

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