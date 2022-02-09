Kapadokya'da, yamaçtan kopan kaya parçası yola devrildi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken karayolu ekiplerin çalışmasıyla 2 saat sonra ulaşıma açıldı.
Olay, Nevşehir merkeze bağlı Göreme Beldesi Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında meydana geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgede yamaçta bulunan kaya parçası yola düştü. Yol ulaşıma çift yönlü olarak kapandı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. İş makinesinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kaya parçası yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-02-09 19:05:48
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