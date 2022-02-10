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Nevşehir emniyeti duyurdu: "Kapalı yol yok" Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe açıldı

İHA

Nevşehir emniyeti duyurdu: "Kapalı yol yok" Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan NevşehirAksaray karayolu trafiğe açıldı.
Gece saatlerinde kapanan Nevşehir Aksaray karayolu, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre il genelinde ana ulaşım hatlarında kapalı yolun bulunmadığı bildirildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir il genelindeki hava ve yol durumunu saat başı resmi internet sitesinden ve sosyal medyada hesaplarından yayınlayarak vatandaşları da bilgilendiriyor. Emniyet müdürlüğü bu çalışmasına bir yenisini daha ekleyerek Hava ve Yol Durumunu video şeklinde yayınladı. Güzergahlarda görevli ekipler hava ve yol durumunu videolu olarak paylaştı. Bu paylaşımları birleştiren Emniyet Müdürlüğü Hava ve Yol durumunu Video şeklinde basın mensupları ile paylaştı.
Emniyet Müdürlüğünün bu uygulaması Nevşehir'de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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