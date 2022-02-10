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Nevşehir’de “Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar” Çalıştayı başladı

İHA

Nevşehir’de “Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar” Çalıştayı başladı

Nevşehir Valiliği öncülüğünde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Nevşehir’in eğitimde aldığı yolda yeni rotasını belirlemek amacıyla düzenlediği “Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar” konulu çalıştay Nevşehir’de başladı.
Ahiler Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılan açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Millî Eğitim Müdürü Memet Polat ve il protokolü katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel açılışta yaptığı konuşmada “Eğitim her anlamda önceliğimizdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. Bugün de burada Nevşehir’imizin gelecekteki eğitim sürecinde neler yapabileceğimizi, eğitime nasıl katkı sunabileceğimizi tartışacağız. ‘Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.’ diyen Hacı Bektaşı Veli’nin sözlerini rehber edinerek mutlu çocuklar yetiştireceğiz. Çalıştayımıza destek veren tüm öğretmenlerimize, eğitim paydaşlarına ve Millî Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.
1011 Şubat tarihlerinde Ahiler Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilecek olan çalıştayda öğretmenler, akademisyenler, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların yer aldığı çalıştayda, Nevşehir’deki tüm öğretmenlere eğitime dair sorunları tespit etmeye yönelik bir anket uygulandı. Bu anketin sonuçlarına göre ortaya konulan sorunlara çalıştayda oluşturulan gruplarda çözümler üretilecek. Çalıştaydan çıkan sonuçlar bir kitap haline getirilerek Nevşehir’deki tüm okullara ulaştırılacak. Bu sayede, il genelinde eğitimin kalitesini artıracak faaliyetler eş zamanlı olarak uygulanmış olacak.

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