NEVÜ Rektörü Aktekin 'İKAF 2022 Rektörler Buluşması'na katıldı

İç Anadolu Kariyer Fuarı Rektörler Buluşması’na; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ve NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan, İç Anadolu Bölgesi üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ve üniversitelerin Kariyer Merkezi Müdürleri katıldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’22) kapsamında 'Rektörler Buluşması' çevrim içi toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Cumhurbaşkanlığımız İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bu sene Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitemizin de aralarında bulunduğu 13 paydaş üniversitenin iş birliğinde 1617 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı' için etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden de konu ile ilgili bilgi ve içerikleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin fuara üst düzey katılımı için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Başta Nevşehir Valiliği olmak üzere, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Ticaret Odası ve tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu’ndan mezun öğrencimiz Masterchef programı ikincisi Hasan Biltekin de Kayseri’de fuarda etkinlik gerçekleştirecek” dedi. İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’22) 1617 Mart 2022 tarihinde Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığı ile gerçekleşecek.

'Yetenek Her Yerde' temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonluğunda üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. Bölgesel kariyer fuarları ilk yılında, farklı bölgelerdeki 8 ilde, 87 üniversitenin işbirliği ile düzenlenmiş olup 70 binden fazla genç yeteneği 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturdu.

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