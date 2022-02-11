'Bebek ölümleri' Nevşehir'de masaya yatırıldı

Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı kapsamında ‘Bebek Ölümleri’ ve ‘Misafir Anne Uygulaması değerlendirme’ toplantısı Nevşehir’de yapıldı.



Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aslı Ertaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya, tesis yöneticileri, Nevşehir kamuözel sağlık kurum yöneticileri ve Nevşehir Devlet Hastanesi hekimleri katıldı. Yapılan toplantıda Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Dr. Tansu Uz tarafından anne sağlığı, kadının gebelik süresi, doğum, doğum sonrası devreyi ve gebeliğe bağlı tüm sağlık durumunu içeren fiziki, mental ve sosyal tam iyilik hali, gebeliğe bağlı gelişen komplikasyonlarda annenin ve bebeğin yaşamını kurtarmak ve zarar görmesini önlemek konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürüttüğü programlar sonucunda gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Us, “bebek ölümleri hızı yüz binde 10’un altına düşürüldüğü ve bu rakamları daha aşağı seviyelere düşürebilmek için her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve aynı nedenlerle oluşabilecek ölümleri önlemek amacıyla kayıt ve bildirim sistemi uygulamaya konuldu” şeklinde konuştu.



'Misafir Anne Uygulaması' konusunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Biriminde görevli Ebe Hülya Karaca ise yaptığı açıklamada, misafir Anne Uygulaması ile Ülkemizin bazı bölgelerinde doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış olan anneler zaman zaman olumsuz iklim, ulaşım şartları veya sosyal sebeplerle sağlık kurum ve kuruluşlarına zamanında ulaştırılamadığı ve doğumlar olumsuz şartlarda gerçekleşebildiği, bu tür olumsuzlukları önlemek, önlenebilir anne bebek ölümlerini azaltmak, bebeğin ilerideki yaşam kalitesini bozacak doğumsal rahatsızlıklara mahal vermemek amacı ile ''Misafir Anne Uygulaması'' başlatıldığını söyledi.

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