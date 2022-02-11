Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı Ahi Evran alt geçit önünde M.G., ateşli silahla yaralandı. Olayın ardından polis; faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.Y., M.Ö. ve F.M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.