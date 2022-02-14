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Sevgililerin bağışlarıyla kurulan 'Sevgi Kütüphanesi' açıldı Şehit kardeşine olan sevgisini, kitap bağışlayarak gösterdi

İHA

Sevgililerin bağışlarıyla kurulan 'Sevgi Kütüphanesi' açıldı Şehit kardeşine olan sevgisini, kitap bağışlayarak gösterdi

Nevşehir’de birbirlerine hediye almak yerine hediye paralarını bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza atmak isteyen sevgililerin yaptıkları bağışlarla kurulan 'Sevgi Kütüphanesi' düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Nevşehir Anadolu Lisesinde kurulan Sevgi Kütüphanesinin açılışı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ve davetliler tarafından yapıldı. Törende şehit ağabeyine duyduğu sevgiyi dile getirmek için kütüphaneye kitap bağışı yapan da var, eşinin sevgililer günü dolayısıyla aldığı kitabı kütüphaneye bağışlayan çiftte. Yolu sevgiden geçenlerin bir araya gelerek kurdukları kütüphanenin açılışını yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; “14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde 'Sevgi Kütüphanesi' temasıyla oluşturulan kütüphanemizde öğrencilerimizle birlikte kitap okuyoruz. Aynı zamanda kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Birbirini seven, birbirine hediye vermek isteyen kişilerin, hayırseverlerin destekleriyle oluşturulmuş olan bir kütüphane son derece anlamlı. Burada gençlerin geleceğini şekillendirecek, okuma alışkanlığını geliştirecek bir ortam oluşturulmuş. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi. Vali Becel; “Teması da çok güzel, isminin sevgi kütüphanesi olması çok güzel. Yolu sevgiden geçen herkesin buraya destek vermesi çok güzel. Burada gençlerle kitap okumanın da keyfini yaşıyoruz. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.

“Sevgililer Günü'nde kitap sevgisini ön plana çıkarmak istedik”
Sevginin gücüne inandıklarını söyleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat da yaptığı açıklamada; “Anne sevgisi, baba sevgisi, çocuk sevgisi olduğu gibi vatan millet sevgisi de var. Ancak en büyük sevginin Allah’ın 'oku' emrine istinaden biz de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kitap sevgisini ön plana çıkartmak istedik. Sevginin değişik şekilleri var. Bu gün bu manada bu kütüphanenin oluşmasına destek veren sevgililerin her biri kendi sevgisiyle burayı adlandırdı. Kütüphaneye destek veren arkadaşlarımız bir kısmına destek verdiler. Ancak kütüphanenin tamamı sevdiklerine armağan ettiler. Biz bu süreç içerisinde bu sevgiyle birlikte kitap sevgisini de yıl boyunca devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“Öğrenciler de memnun oldu”
Anadolu Lisesi öğrencilerinden Toprak Kesici ise; “Böyle bir etkinliğe katılmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede çok büyük bir iş başarıldı. Herkesi bu hareket katılmaya davet ediyorum. Umarım bu ilk olur, son olmaz” şeklinde konuştu. Öğrenci Kerim Aker de; “Okulumuzda ihtiyacımız olan kütüphanenin bu anlamlı günde açılması gurur verici. Burası bizim için önemliydi. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” derken, Zehra Süzer de; “Okulumuza yaptıkları bu hediyeler için teşekkür ederim. Sevgililer Gününde insanların bu şekilde hediyelerini bizimle paylaşarak mutlu bir gelecek için bir adım daha atmamızı, kitaplarla geleceğimize yönelik güzel bir yaşama teşvik ettikleri için herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Eşinin hediye ettiği kitapları kütüphaneye bağışladı”
Sevgililer Günü dolayısıyla eşine kitap hediye eden Mehmet Benli; “Bu gün bizim için diğer Sevgililer Gününden daha farklı ve anlamlı oldu. Hafızalara kazınan ve bizi çok mutlu eden bir anı oldu. Biz sevginin evrensel bir dil olduğunu, kitapların da bu evrensel dil içerisinde, benim kalbimdeki duyguların eşime geçebilecek en güzel araç olduğunu biliyordum. Bunu onunla paylaşmak istedim. Bu sayede hem aşkımız, hem sevgimiz sonsuzluğa ulaşmış oldu. Çok mutluyum” dedi. Eşinden Sevgililer Günü'nde aldığı kitapları Sevgi Kütüphanesine bağışlayan Türkçe Öğretmeni Fatmagül Benli de; “Eşime çok teşekkür ediyorum. Biz kitapların sevgisine inanıyoruz. Kitaplar ruhun ilacıdır. Ruhu sarar sarmalar. İlimize böyle bir kütüphanenin kazandırılmasında bizim için büyük bir şans olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Polat’a çok teşekkür ediyorum. Kütüphanede emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer illere örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehit Kardeşi için kitap bağışladı”
1995 yılında Diyarbakır’da şehit düşen kardeşi Şehit Ali Kayaca adına ‘Sevgi Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulunan Anadolu Lisesi Öğretmeni Emine Öztürk; “Bu günlere gelmeme vesile olan, büyük destek olan Şehit Ali Kayaca kardeşimi bu vesileyle özlemle, minnetle yad etmek istiyorum. Yıllardır özlemini, hasretini çektiğim kardeşimin adını, 6 yıldır görev yaptığım okulda yaşatmak istedim. Buradan sevdiğini ebediyete uğurlayan herkesi, sevdiklerinin adını yaşatmak için kitap bağışına davet ediyorum” diye konuştu.

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