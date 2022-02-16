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FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı

İHA

Nevşehir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan 1 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan 1 şahsın yerini tespit etti. Yapılan operasyonda hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)’’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis bulunan şahıs yakalanarak göz altına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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