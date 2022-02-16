Uçhisar mezarlığında mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu

Uçhisar Belediyesi kasaba mezarlığındaki mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Kendisinin önem verdiği çalışmalardan biri olan mezarlıktaki mülkiyet sorunlarının vatandaşların rızaları da alınarak çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu yıl mezarlık içerisine taziye evi, morg ve cami yapılması konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Osman Süslü, "Uçhisar belediyesi olarak kasabamızın mezarlığında bazı çalışmalarda bulunduk. Bir takım mülkiyet sorunları vardı. Bu sorunu da çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızdan gönül rızasıyla alındı bu mülkiyetler. Gerekli tanzim çalışmaları da yapılarak mezarlığımızda vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu arada mezarlığımızda taziye evi, morg ve cami çalışmamızda sürüyor. Bu yıl içerisinde bu sosyal donatıları da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

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