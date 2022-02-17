'Ahududu' Nevşehir'de sahnelenecek

Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban gibi tiyatro dünyasının ustalarını bir araya getiren “Ahududu” adlı tiyatro oyunu, 19 Şubat Cumartesi akşamı Nevşehir’de tiyatro severlerle buluşacak.



Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında daha önce 22 Ocak tarihinde sahneleneceği duyurulan ancak oyunun başrol oyuncularının rahatsızlığı nedeniyle ertelenen ‘Ahududu’ adlı tiyatro oyunu 19 Şubat Cumartesi sanatseverler ile buluşacak. Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring’in “ArsenicandOldLace” adlı eserinden derlenen oyunda Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban’ın yanı sıra Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkinoğlu rol alacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek ve kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan oyun, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikâyesini anlatıyor.

Oyun için daha önce 22 Ocak tarihi için bilet alan sanatseverler aynı biletleri ile oyunu izleyebilecek. Ayrıca bilet satışı gerçekleşmeyecek ve 12 yaş altındaki çocuklar ve biletsiz izleyiciler salona alınmayacak.

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