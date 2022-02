Ürgüp’te Turizm İstişare toplantısı Yapıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp’te faaliyet gösteren turizmciler ve STK temsilcilerinin katılımıyla turizm istişare toplantısı düzenlendi.



Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk toplantıda özellikle Emitt turizm fuarı sonrası ve 2022 turizm sezonu öncesi tertiplediklerini vurguladı. Turizmin tüm bileşenleri ile yapılan toplantıda Ürgüp ve Kapadokya turizmi her yönüyle ele alındı. Özellikle son günlerde gündeme gelen şehirlerarası otobüslerin Ürgüp terminaline girmemesi konusunda sektör temsilcileriyle detaylı bir değerlendirme yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, belediye tarafından 2022 yılında yapılacak proje ve yatırımlarla ilgili de bilgiler verdi. Turizmcilerin ve turizmin bölge için önemine değinen Başkan Aktürk, “Ürgüp’ümüz yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle bölgenin konaklama merkezi konumunda. Nitelikli tesislerimiz ve nitelikli turist kitlemizle bizler de belediye olarak yaptığımız ve yapacağımız nitelikli işlerle turizmin ve turizmcinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Belediye olarak turizmcinin her zaman yanlarında olduğunun altını çizen Başkan Aktürk, “Sizlerden her zaman olduğu gibi ricam, ne olursa olsun tüm doğruları bizden duyun, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 2022 güzel bir sezon olsun, bereketli bir sezon olsun diliyorum. Çünkü sizde oldukça tüm Ürgüp’te oluyor" ifadelerini kullandı.

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktürk, katılımcılara tek tek teşekkür ederek, ilerleyen zamanlarda farklı sektör temsilcileriyle toplantıların devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.