Rektör Aktekin’den NESİAD’a Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (NESİAD)’ı ziyaret etti.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarından oluşan dernek ve sektörel bazda yürüttükleri çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdi.



Rektör Aktekin ise Nevşehir’in başta turizm ve sanayisi olmak üzere, sahip olduğu tüm değerleriyle birlikte kalkınmasına üniversite olarak büyük önem verdiklerini ve bu yönde de sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar ve projeler yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark aracılığıyla çeşitli sektörlere ArGe desteği verdiklerine de değinen Rektör Aktekin ayrıca, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi ilerinde faaliyet gösteren 13 üniversitenin de destekleriyle TEKNOKOP birliğini kurarak üniversite ile sanayi iş birliğini daha etkin bir biçimde uygulamak için yenilikçi ve katma değeri yüksek faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Rektör Aktekin daha sonra Nevşehir’in bims sektöründe öncü kuruluşlarından olan ve Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapan Mustafa Ertaş eşliğinde Blok Bims Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



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