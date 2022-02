NEVÜ, "Tarih İçin Bir Ok At” yarışmasında 3. oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü öğrencileri, katıldıkları “Tarih İçin Bir Ok At” yarışmasında 3. oldu.



Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından "Tarih İçin Bir Ok At" Geleneksel Okçuluk Yarışması'nın 4.'sü 250’den fazla geleneksel okçunun katılımıyla Bozok Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularından NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri Ferhat Yöndemli, Fethi Yöndemli ve Faruk Gülsaran temsil etti.



6 farklı üniversitenin katılım gösterdiği turnuvada NEVÜ öğrencileri takım düzeyinde 3.'lük ödülünü almayı başarırken, bireysel yarışmalarda da iki NEVÜ öğrencisi çapraz eşleşme final atışlarına katılmaya hak kazandı.



