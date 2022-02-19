Müzik kursu kayıtları ay sonuna kadar devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi’nde açılacak olan ücretsiz müzik kursları için son başvuru tarihi 28 Şubat 2022 olarak duyuruldu.



Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi 2022 eğitim dönemindeki kurslarını Mart ayında başlatıyor. Kurulduğu günden bu yana müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde yeteneği olanların uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla açtığı kurslarla binlerce kişiye eğitim veren merkezde yeni dönemde Bağlama, Keman, Gitar ve Yan Flüt’ün yanı sıra ilk kez Piyano kursu da açılacak.



Hafta içi ve hafta sonu düzenlenecek ve yoğun bir ilginin olmasının beklendiği kurslara katılmak isteyenler 0384 2138693 nolu telefondan veya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak kayıt yaptırabilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2022 olarak duyuruldu.



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