NEVÜ Öğretim Üyesine TÜBİTAK’tan “Proje Performans Ödülü”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kürşat Görür’ün "Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri İçin Minyatür/Ayarlanabilir/İki Bandlı Mikroşerit Balun Tasarımı" başlıklı TÜBİTAK projesi, “Proje Performans Ödülü (PPÖ)”ne layık görüldü.



NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kürşat Görür'ün yürütücülüğünü yapmış olduğu ve projede danışman olarak Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Ceyhun Karpuz ve doktora sonrası araştırmacı olarak Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özdemir Öztürk de yer aldığı 116E864 numaralı ve "Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri İçin Minyatür/Ayarlanabilir/İki Bandlı Mikroşerit Balun Tasarımı" başlıklı TÜBİTAK 3001 projesi, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Grup Yürütme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda “Proje Performans Ödülü (PPÖ) almaya hak kazandı.



3 adet SCI dergi makalesi, 1 adet eSCI dergi makalesi, 1 adet TÜBİTAK 1001 projesi ve 1 adet ulusal tescil edilmiş patentin elde edildiği söz konusu proje ile yeni nesil uydu haberleşme sistemlerine yönelik çeşitli mikrodalga filtre ve balunfiltre tasarımları gerçekleştirildi. Tasarlanan balunfiltreler, hem filtre hem de balun özelliğinin aynı devre üzerinde sergilenmesi anlamında haberleşme sistemlerinde oldukça önemli bir yere sahip. Tasarlanan devreler içerisinde kompakt boyutlu, ayarlanabilir özelliğe sahip ve iki farklı frekansta çalışabilen, literatüre ilk kez bu proje kapsamında sunulan çeşitli balunfiltreler yer alıyor. TÜBİTAK Proje Performans ödülü (PPÖ), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülü olarak nitelendiriliyor.



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